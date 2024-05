Textielondernemer en sportfinancier Henk ten Hoor (83) overleden

Oud-textielondernemer en sportfinancier Henk ten Hoor is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn familie weten aan RTV Drenthe. Ten Hoor was vooral bekend vanwege zijn kledingwinkels, maar ook in de sportwereld was zijn naam een begrip.

Ten Hoor was de man achter de gelijknamige textielgigant, waarvan de eerste in het Drentse Diever stond. Deze werd bijna een halve eeuw geleden geopend in een oude boerderij. Later had hij meer dan honderd kledingwinkels door heel Nederland. Wie in het noorden woont, kende ongetwijfeld de slogan van de kledingwinkels: 'Van boven tot onder goed'.

Peter Schorer, journalist en vriend van Ten Hoor, noemt de carrière van Ten Hoor indrukwekkend. "Als je met niets begonnen bent, moet je zelf geld maken. Ook zijn slogan was indrukwekkend. Hij verkocht tientallen miljoenen bh's. Dat was in een tijd dat daar nog niet zo open over werd gesproken. Henk schaamde zich daar niet voor. Daar verdiende hij zijn geld mee en daar gaf hij velen wat mee terug."