FC Utrecht deelt al dertig stadionverboden uit, meer relschoppers in beeld

"Zoals eerder aangegeven heeft FC Utrecht begrip voor het feit dat er naar aanleiding van de ongeregeldheden wordt nagedacht over maatregelen", stelt algemeen directeur Thijs van Es op de clubwebsite. "Maar deze straf raakt het collectief en niet de bewuste vandalen. Dat staat haaks op waar wij, en met ons het volledige betaalde voetbal als sector, voor staan. Dit is overigens iets wat wij maandag, in het overleg met de lokale driehoek, ook hebben benoemd."

Eigenaar Frans van Seumeren laat in de verklaring weten die maatregel buitenproportioneel te vinden. "Ik voel me vreselijk in de steek gelaten door de gemeente en burgemeester."

Van Seumeren heeft ook geen goed woord over het wangedrag van een klein deel van de clubaanhang. "Ik ben hier goed ziek van. Wat er in en rondom het stadion is gebeurd, vind ik een regelrechte schande! Dat zijn geen supporters maar vandalen."

In het AD zegt Van Seumeren dat hij heeft overwogen per direct te stoppen bij de club naar aanleiding van de rellen.