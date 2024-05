Veel belangstelling voor potje gras uit stadion Go Ahead Eagles

Afgelopen weekend werd er nog druk op gefeest na de winst op play-offs voor Europees voetbal. Nu zit de grasmat uit het stadion van Go Ahead Eagles in potjes en is het te koop bij een tuincentrum in Deventer. De opbrengst gaat naar het grasteam van Go Ahead Eagles, die de mat het hele jaar onderhoudt.

De Adelaarshorst krijgt een nieuw grasveld en daarom moet de oude mat eruit. Al diverse fans lieten de kans niet liggen om een stukje van het 'heilige gras' in huis te hebben. "Ze gaan heel hard" zegt Pascal Koers, medewerker van het tuincentrum en fervent Eagles-fan, tegen de regionale omroep Oost. "Vanochtend werden we al meteen platgebeld door mensen die zeker wilden weten dat de verkoop begonnen was. Nu is het hier een komen en gaan van bekenden."

"Toen ik las dat ze hier te koop waren ben ik meteen hierheen gegaan. Die moet ik hebben dacht ik", zegt een klant die met twee potjes in zijn handen voor de kassa staat. "Mijn vrouw verklaart me voor gek, maar ik doe het ook om de club te steunen."

Goal van ijsstokjes

De fans die een stukje groen hebben bemachtigd, moeten nog wel bedenken wat ze ermee gaan doen. "Ik wil hem in een mooie schaal leggen. Dan maak ik er met ijsstokjes een goal bij en misschien een shirtje of sjaaltje erbij. Gewoon lekker mee knutselen" zegt een vrouw. Een man die speciaal uit Enschede is gekomen, denkt dat het beter in de tuin kan. "Ik ga hem gewoon in het gazon zetten. Dan groeit hij daar tenminste goed verder".

Koers heeft wel bijzondere instructies als het gaat om het onderhoud van het stukje gras. "Naast water moet je het gras net zo veel liefde geven als je vrouw. Ook kun je Go Ahead Eagles-liedjes zingen, daar doet ie het ook erg goed op."

Wie gehoopt had om de middenstip uit de Adelaarshorst in huis te halen, heeft pech. Die werd meteen na de gewonnen play-offs tegen FC Utrecht stiekem uitgegraven.