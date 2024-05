1100 mensen geëvacueerd vanwege ontmanteling vliegtuigbom WO II in Rotterdam

"Als het een makkelijke ontsteker is waarmee we vaker handelen, dan zijn we voor de lunch klaar. Maar er zijn ook types ontstekers die erg ingewikkeld zijn, wat echt wel een aantal uren nodig heeft. En daar zitten ook wel wat handelingen bij waarbij we ons echt moeten concentreren en focussen om een veilige afloop te garanderen."

Chris en zijn collega dragen geen speciale beschermingspakken tijdens de operatie. "Voor dit kaliber bom heeft een bompak van de EOD geen meerwaarde, het is alleen maar een last. Het is een zwaar pak, we moeten een wenteltrap af. Mocht de bom afgaan terwijl wij ernaast staan, met of zonder pak, maakt het helemaal geen verschil en kunnen we het niet navertellen, helaas."

Toch is voor Chris het opruimen van deze bom niet iets om erg zenuwachtig van te worden. "Ik vind dit interview veel spannender."

Als de ontstekers verwijderd zijn, wordt de bom uit de put getakeld en in een vrachtwagen onder politiebegeleiding naar de Maasvlakte gebracht waar hij tot ontploffing wordt gebracht.