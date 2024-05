'Arts afvalkliniek verkocht recepten voor Ozempic via Marktplaats'

Een Nederlandse arts van een afvalkliniek verkocht via Marktplaats recepten voor het medicijn Ozempic. Volgens RTL Nieuws stuurde de arts tegen betaling van 200 euro een recept voor het medicijn naar een apotheek, die de klant dan zonder enige check kon ophalen.

Een RTL-verslaggever probeerde Ozempic via Marktplaats te kopen. De verkoper bood het medicijn online aan voor 200 euro en verzekerde geen oplichter te zijn: "Ik ben ook een arts, in verband met persoonlijke omstandigheden schrijf ik recepten buiten mijn werk", schreef hij.

Na een telefoongesprek kon RTL inderdaad identificeren dat hij een arts was, zijn naam en werkplek zijn bij die redactie bekend.

Wereldwijd tekort

Ozempic is bedoeld voor diabetespatiënten, maar werkt ook effectief als afslankmiddel. Sinds beroemdheden als Kim Kardashan en Elon Musk het medicijn aanprezen op sociale media, is er een run op ontstaan en is er wereldwijd een tekort aan het medicijn.

In Nederland wordt Ozempic alleen vergoed voor diabetes type 2-patiënten, maar het mag ook worden voorgeschreven bij ernstige obesitas. Dan moet er wel eerst door een arts vastgesteld zijn dat gezonde voeding en beweging niet tot voldoende gewichtsverlies hebben geleid.

Tijdens het gesprek vroeg de arts niet naar informatie over de afnemer, iets wat verplicht is voor een arts bij het uitschrijven van recepten. Zo moet een arts vragen om de medische geschiedenis en de persoonlijke situatie. Nadat de 200 euro was overgemaakt, kon de verslaggever het medicijn na vier dagen ophalen bij een afhaalpunt.

'Nieuw dieptepunt'

Marloes Donkers van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik noemt dit bij RTL een nieuw dieptepunt. "Alle standaarden die er zijn, worden omvergeworpen." Ook stelt ze dat de veiligheid van patiënten hierdoor in het geding is. Ook artsenfederatie KNMG keurt het gedrag van de arts af. "Door het op deze manier voor te schrijven, kan dit ernstige risico's met zich meebrengen voor de gezondheid van patiënten."

RTL Nieuws heeft uiteindelijk de arts geconfronteerd. Hij heeft toegegeven dat hij het medicijn verkocht voor eigen gewin. De arts zegt twee keer Ozempic via Marktplaats te hebben verkocht en nog 'vijf tot tien keer" een recept voorgeschreven te hebben aan familie en kennissen. De arts zegt spijt te hebben en te zijn gestopt.