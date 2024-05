Chauvinistisch publiek Roland Garros irriteert tennissers: 'Ze gaan over grenzen heen'

De voorbeelden van Goffin en Fritz staan niet op zichzelf. Bij de huidige editie van Roland Garros zijn er meerdere wedstrijden afgewerkt waarbij het publiek op de tribunes een vijandige 'voetbal-atmosfeer' creëerde bij een partij van een Franse speler.

Ook de Argentijn Tomás Martín Etcheverry (tegen Arthur Cazaux) en de Belg Zizou Bergs (tegen Mathias Bourge) hadden last van het publiek, maar wonnen hun wedstrijden wel.

"Dit soort dingen horen niet thuis in de tennisport", vertelde de Griekse topspeler Stefanos Tsitsipas, die in 2021 de eindstrijd in Parijs haalde. "Ik zou dit soort dingen niet graag in mijn wedstrijden willen ervaren, waarbij het op het scherpst van de snede gaat bij het publiek."

Parijs spant de kroon

De tennisfans in Parijs staan bekend om hun chauvinisme, meer dan bij de overige drie grandslamtoernooien het geval is.

Traditie en elegantie overheersen nog op Wimbledon, terwijl het in Melbourne (Australian Open) en New York (US Open) ook rumoerig kan zijn. Maar Parijs spant in de ogen van velen de kroon.