'Seponeren zaak-Rietbergen begrijpelijk, maar ook heel pijnlijk'

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen bandleider van The Voice of Holland Jeroen Rietbergen geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Het OM besloot vorig jaar maart om strafrechtelijk onderzoek te doen naar de muzikant. Het besluit om hem tóch niet te vervolgen werd vandaag genomen. Waarom duurde het ruim een jaar?

Volgens het OM komt dat onder meer doordat "de resultaten van het aanvullend onderzoek zorgvuldig zijn afgewogen in samenhang met het al verrichte onderzoek". Rietbergen gaf toe dat hij bij The Voice seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Hij ontkent echter dat er sprake was van dwang. "Zo is niet gebleken dat de verdachte een feitelijk overwicht of een machtspositie heeft gebruikt ten aanzien van de aangever. Dat is wel nodig om in juridisch opzicht van dwang te kunnen spreken", aldus het OM.

"De zaak duurt lang en dat is best een belasting", zegt Rietbergens advocaat Wout Morra. Advocaat Sébas Diekstra die de aangever bijstond, zegt niets over de tijd die het OM nodig had om tot zijn beslissing te komen. Wel stelt hij het volledige dossier "goed te gaan bestuderen en ook exact te willen weten welke krachten en overwegingen er hebben gespeeld om toch niet te vervolgen".