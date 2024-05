Pro-democratische activisten veroordeeld in Hongkong

Een rechtbank in Hongkong heeft veertien pro-democratische activisten veroordeeld. Ze maken deel uit van een groep van 47 politici, journalisten en activisten die in 2020 betrokken waren bij het organiseren van onofficiële verkiezingen. Ze zouden zich daarmee schuldig hebben gemaakt aan staatsondermijning en zitten veelal al jaren vast.

De groep wordt vervolgd onder de omstreden nationale 'veiligheidswet' uit 2020. Die werd door Peking ingevoerd na massale protesten tegen de regering in 2019. Volgens de autoriteiten is die wet bedoeld om voor stabiliteit te zorgen; ze zeggen dat de onafhankelijkheid van de rechtspraak is gewaarborgd. In de praktijk wordt de wet gebruikt om critici de mond te snoeren en daarmee de oppositie uit te schakelen, zien critici.

De veroordeelden hangt een levenslange straf boven het hoofd. Twee voormalige raadsleden werden vrijgesproken.

Onder de vervolgden is onder anderen de activist Joshua Wong. Hij behoort tot een groep van 31 die schuld heeft erkend. Mogelijk dat die bekentenissen leiden tot een lichtere straf. Zij horen het vonnis in een later stadium.

Sinds de invoering van de wet is het vrijwel onmogelijk om te protesteren in Hongkong. Honderdduizenden Hongkongers hebben de stad in de afgelopen jaren verlaten en zijn verhuisd naar het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië of Taiwan.