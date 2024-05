Gitaar van John Lennon geveild voor recordbedrag van 2,7 miljoen euro

Een gitaar van John Lennon is in New York geveild voor 2,9 miljoen dollar (ongeveer 2,7 miljoen euro). Daarmee is het de duurste Beatles-gitaar die ooit is geveild.

Het winnende bod op het instrument werd telefonisch uitgebracht, maar veilinghuis Julien's deelde niet door wie. Het veilinghuis ging er vooraf nog van uit dat het hoogste bod tussen de 600.000 en 800.000 dollar zou komen te liggen.

De twaalfsnarige gitaar van het type Hootenanny is te horen op het album "Help!". Op verschillende foto's is Lennon te zien met de gitaar tijdens de opnames voor het album. Ook is de gitaar te zien in de gelijknamige Beatles-film uit 1965.

Cadeau

In dat jaar gaf Lennon de gitaar uiteindelijk aan muzikant Gordon Waller, bekend van het duo Peter & Gordon, als cadeau. Waller gaf het instrument vervolgens weer aan zijn manager.

De erfgenamen van de manager vonden de gitaar vijftig jaar later terug op zijn zolder. Het veilinghuis liet het instrument grondig opknappen zodat er nu weer iemand op kan spelen.