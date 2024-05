Burgemeester Vlaardingen vreest voor leven meisje pleeggezin

Het meisje van 10 uit een pleeggezin in Vlaardingen dat vorige week zwaargewond werd opgenomen in een ziekenhuis is nog altijd niet bij bewustzijn. Dat zei burgemeester Bert Wijbenga woensdagavond in tv-programma Op1. Hij zei te vrezen "dat het niet goed afloopt".

Begin deze week werd bekend dat de pleegouders van het meisje zijn opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. Vandaag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of ze langer vast blijven zitten.

Wijbenga zei in het actualiteitenprogramma dat het "een zwarte dag voor de hele stad" was toen het meisje zwaargewond werd opgenomen. "Het verdriet is groot, en er is ook veel boosheid." De burgemeester zei dat de komende tijd moet worden uitgezocht wat er is gebeurd, daarna moet volgens hem gekeken worden "wie steken heeft laten vallen".

Zorgen geuit

Inmiddels is duidelijk dat er het afgelopen half jaar meerdere meldingen waren gedaan over het pleeggezin. Buurtbewoners hadden vermoedens van mishandelingen en uitten hun zorgen bij een wijkteam en een meldpunt kindermishandeling. Ook de leiding van de school waar ze naartoe ging, zou een melding hebben gedaan. Verder trok het meisje zelf ook bij mensen aan de bel.

De biologische moeder van het kind liet via haar advocaten gisteren weten dat ze tussen hoop en vrees leeft. "Ze hoopt op herstel, maar vreest voor het ergste."

Burgemeester Wijbenga zei dat er meer dan twintig rechercheurs aan het werk zijn om alle informatie over de zaak naar boven te halen.