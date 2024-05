Kan Depay nu écht excelleren op eindtoernooi Oranje? 'Hij oogt heel fit'

Nog altijd, voor het derde eindtoernooi op rij, is de meeste hoop gevestigd op Depay. Soms onnavolgbaar goed, maar even zo vaak niet wedstrijdfit. Zowel bij het EK van 2020 (gespeeld in 2021) als het WK van 2022 kon Depay zijn stempel niet drukken zoals hijzelf zo vurig hoopte.

De Moordrechter is 30 inmiddels. Goed voor 44 interlandgoals (nog maar zes minder dan Van Persie, de topscorer aller tijden) en sinds de vorige termijn van Koeman, tussen 2018 en 2020, een grote jongen in Oranje. Met de nadruk op Oranje.

Tekort voor absolute top?

Want sinds zijn vertrek in 2021 bij Olympique Lyonnais is Depay bij zijn clubs FC Barcelona (gehaald door toenmalig trainer Koeman) en Atlético Madrid niet meer de grote man geweest. Het lukte hem niet om op een nog hoger niveau constant te excelleren.

"We gaan eraan werken om van Memphis weer de speler te maken die hij in Frankrijk bij Lyon was", sprak Atlético-trainer Diego Simeone bij de komst van de Nederlander in januari 2023. Dat is, mede door blessures, niet gelukt, luidt de harde conclusie.