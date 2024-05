Olympiakos schrijft geschiedenis in lange en povere Conference League-finale

Olympiakos Piraeus heeft als eerste Griekse voetbalclub een Europese prijs gewonnen. Met een 1-0 zege op Fiorentina werd er beslag gelegd op de Conference League, het derde Europese toernooi.

Ayoub El Kaabi kopte diep in de verlenging (116de minuut) raak in een finale die bol stond van de spanning, maar zeer kwaliteitsarm was. Opmerkelijk was dat de wedstrijd werd gespeeld in het stadion van Olympiakos-rivaal AEK Athene, dat op ongeveer 15 kilometer van het Olympiakos-stadion ligt.

El Kaabi is dit seizoen vaker het goudhaantje geweest. De Marokkaan maakte elf goals in negen wedstrijden in de Conference League.

Fiorentina verliest voor de tweede keer op rij een Conference League-finale. Vorig jaar was West Ham United al met 2-1 te sterk.

Flitsend begin

De wedstrijd begon nog wel flitsend. In de eerste vijf minuten kregen beide teams mogelijkheden van formaat. Niet veel later leek er ook daadwerkelijk gescoord te worden. Nikola Milenkovic werkte de bal binnen namens Fiorentina, maar de goal werd geannuleerd vanwege buitenspel.

Na de stormachtige start daalde de amusementswaarde van de wedstrijd. Het veldspel werd naarmate de rust dichterbij kwam steeds minder. De spanning bleef echter onverminderd groot.