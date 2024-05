Basketbalsters Grasshoppers prolongeren landstitel met overtuigende zege

De basketbalsters van Sportiff Grasshoppers zijn op overtuigende wijze kampioen van Nederland geworden. De club uit Katwijk was woensdagavond in Landsmeer met 77-48 veel te sterk voor TopKip Lions en besliste zo de finale van de play-offs met 3-1 in z'n voordeel.

Het is de vierde landstitel in de clubhistorie voor Grasshoppers, dat in 2018, 2019 en vorig seizoen seizoen ook al het kampioenschap veroverde. Twee maanden geleden pakte Grasshoppers de nationale beker, toen ook ten koste van Lions.

Na de eerste twee duels van de finale met 66-60 en 84-55 in eigen huis te hebben gewonnen, lukte het de ploeg van coach Axel Gouw afgelopen zaterdag niet om het karwei af te maken. Grasshoppers verloor toen met 86-77 in Landsmeer, waardoor de spanning in de best-of-five serie weer terugkeerde. Opvallend was dat Lions in die wedstrijd in het vierde kwart 23 vrije worpen mocht nemen en er 13 raak schoot.