Meer brulapen in Mexico dood door extreme hitte

In steeds meer Mexicaanse staten sterven brulapen door extreme hitte. In vier staten zijn tot nu toe sterfgevallen gemeld. In Chiapas, in het zuiden van het land, en ook in drie staten aan de Golf van Mexico: Tabasco, Campeche en Veracruz.

De dieren, die hun leven grotendeels in bomen doorbrengen, gaan dood door een zogenoemde 'hitteberoerte'. Ook de droogte in combinatie met het gebrek aan water in beekjes en bronnen in de gebieden waar de brulapen leven, speelt een rol. Soms vallen de apen zelfs dood uit de boomtakken op de grond, vertelt het ministerie van milieu.

Temperaturen tot 45 graden

Boven de zuidelijke Golf van Mexico en het noorden van Midden-Amerika hangt een sterk hogedrukgebied dat ervoor zorgt dat wolken moeilijk kunnen ontstaan. Daardoor schijnt de zon aan een stuk door. De temperaturen in Mexico kunnen oplopen tot wel 45 graden.

Ten minste 157 brulapen zijn al gestorven door de hitte. Verzwakte apen zijn opgevangen en behandeld. Van hen heeft een klein gedeelte het gered, waarna ze weer zijn vrijgelaten in het wild. Ook zijn de autoriteiten begonnen met het aanleggen van watervoorzieningen voor de brulapen.

Aan de bewoners van de vier staten is gevraagd om de dieren niet in huis te nemen uit medelijden. Het zijn wilde dieren en ze zijn kwetsbaar voor ziektes die katten en honden verspreiden.

In Tabasco werd sinds begin deze maand al melding gedaan van apen die bezweken door extreme hitte, nu wordt het dus in meerdere staten gemeld.