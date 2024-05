Festival Intents moet deel camping sluiten vanwege wateroverlast

De organisatie van festival Intents in Oisterwijk moet een kwart van de camping sluiten vanwege wateroverlast. Het festival is op zoek naar mensen die hun ticket willen annuleren in ruil voor compensatie.

Door de vele regenval van de afgelopen weken zijn zeker 5000 van de 20.000 campingplekken op het festivalterrein onbruikbaar, schrijft Omroep Brabant.

Ruilen

De organisatie hoopt dat mensen die in de buurt wonen hun weekendtickets ruilen tegen dagtickets en dus thuis slapen. "Dat voelt zeer onterecht, we weten dat het bezoek aan de camping onderdeel is van de totale beleving van Intents Festival", zegt woordvoerder Rick Liebregts.

De bezoekers die hun campingplek en entreetickets voor het hele festival opzeggen, krijgen hun geld terug en mogen het festival één of twee dagen gratis bezoeken.

Het hardstyle-festival Intents begint overmorgen en trekt jaarlijks zo'n 70.000 bezoekers.