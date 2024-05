Paardengraf van 2000 jaar oud ontdekt in Frankrijk

In Villedieu-sur-Indre, in het midden van Frankrijk tussen Parijs en Bordeaux, hebben archeologen graven ontdekt met daarin de skeletten van 28 paarden. Het zijn allemaal kleine hengsten die zo'n 6 jaar oud waren en kort na hun dood zijn begraven.

De paarden waren met zorg begraven in twee rijen, allemaal op hun rechterzij gelegd en met het hoofd naar het zuiden. De archeologen deden de vondst toen ze bezig waren met het blootleggen van middeleeuwse ruïnes uit het jaar 500.

Met behulp van koolstofdatering is vastgesteld dat de paarden 2000 jaar geleden werden begraven. De onderzoekers denken dat de relatief kleine paarden van iets meer dan een meter hoog mogelijk waren ingezet bij de Gallische Oorlog, waarin Julius Caesar tussen 58 en 51 voor Christus in meerdere veldtochten het huidige Frankrijk en België veroverde en een groot deel van de oorspronkelijke Keltische bevolking doodde.

Romeinen

De vindplaats ligt op een plek waarvan bekend is dat het Romeinse leger daar een veldslag uitvocht tegen de Galliërs.

Het is niet duidelijk van wie de paarden waren en hoe ze zijn gestorven. "We weten dat de Galliërs dit soort paarden bereden. Maar de Romeinse hulptroepen, de auxilia, gebruikten ze ook", zeggen de archeologen in een persbericht.

Eerdere vondst

Vlak bij het graf werden ook de resten van twee honden gevonden met hun koppen naar het westen gericht. De botten van de paarden worden onderzocht om te kijken of ze zijn doodgegaan in de strijd of dat ze zijn geofferd.

De vondst doet denken aan een opgraving in de Puy-de-Dôme, in 2002. Toen werd een graf ontdekt met acht Keltische strijders en hun paarden. Daarbij lagen de dieren ook op de rechterzijde.