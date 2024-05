Orbán nog niet overtuigd, maar sluit Rutte als NAVO-topman ook niet uit

Hongarije heeft nog altijd grote moeite met Mark Rutte als nieuwe secretaris-generaal van de NAVO, maar sluit hem ook niet uit. De Hongaarse premier Orbán zegt in een interview met het Franse tijdschrift Le Point dat hij op dit moment nog niet overtuigd is van Rutte.

Rutte is bijna bij alle NAVO-lidstaten favoriet om de nieuwe leider van de NAVO te worden. Drie landen hebben nog hun bedenkingen: Roemenië, Slowakije en Hongarije. Naast Rutte is er nog één andere kandidaat, de Roemeense president Klaus Iohannis.

'Problematische standpunten'

Orbán zegt dat Rutte in het verleden "problematische" standpunten heeft geuit. "Aan de ene kant zei hij dat Hongarije de Europese Unie moet verlaten en aan de andere kant dat we op onze knieën gedwongen moeten worden. Dat is niet de beste manier om onze steun te verkrijgen", zegt Orbán in het interview.

Waar Orbán vandaag zegt dat hij nog niet overtuigd is, was de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken gisteren stelliger. Hij gaf aan dat de Hongaarse regering de kandidatuur van Rutte niet steunt en liever de Roemeense president ziet als nieuwe secretaris-generaal van de NAVO.

Morgen begint in Praag een informele, tweedaagse NAVO-top. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO zei vandaag dat er in Praag zeker wordt gesproken over de opvolging van de huidige NAVO-topman Stoltenberg. "Nog niet elke lidstaat is klaar om achter Mark Rutte te gaan staan. Ik denk dat we vooruitgang hebben geboekt. Het is ons doel om dit geregeld te hebben voor de NAVO-top in juli in Washington."