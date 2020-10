Nederlandse ministers: besteed op school aandacht aan aanslag op Franse leraar

In Frankrijk wordt maandag Samuel Paty herdacht, de leraar die twee weken geleden werd onthoofd door een radicale moslim omdat hij in een van zijn lessen cartoons van de profeet Mohammed had laten zien.

De onderwijsministers hebben de brief om hierbij ook in Nederland stil te staan maandag verstuurd aan de koepelorganisaties voor primair en secundair onderwijs, maar ook aan het mbo, hbo's en universiteiten. Daarnaast is de brief aan de vakbonden gestuurd.

Hoe scholen deelnemen aan de herdenking, mogen ze zelf weten. Zo kan de vlag halfstok, kan er een minuut stilte worden gehouden of kunnen leraren het met elkaar of in de klas bespreken. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hangt de vlag halfstok.

Naast elkaar staan

Verschillende Nederlandse moslimorganisaties benadrukken in een persbericht dat het belangrijk is "dat we juist nu als burgers naast elkaar moeten staan", schrijven de Vereniging Marokkaanse moskeeën Zuid-Nederland en de koepelorganisatie van moskeeën in de regio Rotterdam-Rijnmond.

"Het geweld, de angst en de verdeeldheid die zo kenmerkend zijn voor het terrorisme mogen nooit het fundament onder onze maatschappij aantasten."