Even dacht De Jong dat hij Alcaraz kon pakken: 'Toen kwamen de kwaaltjes'

Eenmaal op de baan liet De Jong zich zien. De eerste twee games gingen direct naar de Nederlander. "Daarmee waren mijn zenuwen ook meteen weg. Als ik 4-0 had achter gestaan, dan had ik meer zenuwen gekregen om een mogelijke afstraffing. Maar de manier waarop ik speelde was goed."

Zelfs zo goed dat de Nederlander de derde set overtuigend van de Spanjaard wist af te snoepen. Daarna brak hij in de vierde set Alcaraz twee keer. "Toen heb ik wel even gedacht dat ik hem ook kon pakken, honderd procent. Maar toen kwamen er wat fysieke kwaaltjes."

Verkouden

De debutant in Parijs heeft last van een verkoudheid deze week. Na de lange partij tegen Draper werd De Jong wat ziekjes. "Ik heb maar een half uur getennist na die partij in de vorige ronde."

De Jong moest toezien hoe Alcaraz uiteindelijk zijn droom, waarin hij won van de Spanjaard, in duigen sloeg. "Maar ik vertrek nu met een glimlach. Ik ga hier met opgeheven hoofd weg en ben heel trots op mezelf. Ik ga dat toch even vieren met iedereen die hier voor mij was."