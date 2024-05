Steeds meer bedrijven melden datalek bij klantcommunicatiebureau AddComm

Het lek bij AddComm, een bedrijf dat voor bedrijven, instellingen en overheden brieven en mails naar klanten stuurt, wordt steeds zorgwekkender. Een week geleden meldde AddComm dat cybercriminelen in de systemen met klantgegevens waren gekomen.

Vandaag meldde energiebedrijf Eneco aan klanten dat de kans bestaat dat hun gegevens hierbij zijn buitgemaakt. De afgelopen dagen deed ook Vattenfall dit al, net als ABN Amro, pensioenfonds PNO Media en de gemeente en het Waterbedrijf Groningen.

Voor Eneco verstuurt AddComm brieven aan klanten per post. Het energiebedrijf zegt dat nog niet duidelijk is welke gegevens precies zijn gestolen. Klanten wordt gevraagd scherp naar brieven van Eneco te kijken, naar bijvoorbeeld het logo, en om vooral geen persoonlijke informatie te delen.

Dat adviseert ook ABN Amro aan 'een beperkt aantal klanten' wier gegevens zijn buitgemaakt op de computers van AddComm. ABN Amro zegt alle slachtoffers persoonlijk te informeren. AddComm verstuurt voor de bank en medewerkers brieven en documenten, zowel per post als via e-mail.

Misbruik

ABN Amro benadrukt dat klanten zich geen zorgen hoeven te maken over hun geld, maar dat het wel mogelijk is dat oplichters hun identiteitsgegevens kunnen misbruiken. Daarom moeten klanten goed opletten voor online oplichting, phishing genaamd.

Medewerkers van AddComm merkten dat criminelen in de systemen hadden ingebroken toen hun computers op slot bleken te zijn gezet in ruil voor losgeld. De criminelen bleken erin geslaagd om al anderhalve week eerder gijzelsoftware op de systemen te hebben gezet.

Hoeveel informatie er is gestolen, blijft gissen. AddComm spreekt van gegevens van een "selecte groep klanten". In een verklaring stelt het bedrijf zich in principe niet te laten afpersen, maar hier toch voor te zijn gezwicht omdat "het privacybelang van onze klanten en hun data zwaar weegt".

Het bedrijf zegt 'afspraken' te hebben gemaakt met de cybercriminelen om buitgemaakte klantdata niet te publiceren en te verwijderen.

Van de klanten van AddComm zegt alleen Vattenfall dat na onderzoek is gebleken dat er uiteindelijk geen gevoelige informatie van klanten is verdwenen. PNO Media zegt dat hun pensioendeelnemers zich geen zorgen hoeven te maken. ABN Amro heeft de samenwerking voorlopig op pauze gezet en stelt dat AddComm aangifte gaat doen.