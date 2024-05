Asielzoekerscentrum Budel gaat niet dicht, maar wordt kleiner

Het asielzoekerscentrum in Budel gaat per 1 juli toch niet dicht, maar wordt wel kleiner. Dat staat volgens Omroep Brabant in een nieuw contract tussen de gemeente Cranendonck (waar Budel onder valt) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De gemeenteraad besloot ruim twee jaar geleden dat het azc in de Brabantse plaats dicht moest na een reeks geweldsincidenten. Er waren onder meer steekpartijen en vechtpartijen. Dorpsbewoners in het naastgelegen Maarheeze voelden zich met regelmaat onveilig op straat.

Het bleek echter juridisch niet mogelijk om de wens van de gemeenteraad uit te voeren, schrijft de regionale omroep.

Minder bewoners

De overlast werd de afgelopen jaren vooral veroorzaakt door veiligelanders, mensen die weinig kans maken op asiel. De centrale ontvangstlocatie waar asielzoekers vlak na aankomst naartoe gaan, wordt kleiner in Budel. De gemeente hoopt zo op minder overlastgevers.

Het totale aantal bewoners wordt de komende jaren verlaagd van 1500 naar 960. Dat gebeurt stapsgewijs, zo staat in raadsstukken die de gemeente op de website heeft gezet. Het COA heeft tot eind 2027 de tijd om het aantal bewoners terug te dringen naar 960.

Afspraken

In het contract staan nog meer afspraken waar het COA zich aan moet houden. Zo moet bij ernstige overlast bij voorkeur binnen twee weken een plan van aanpak worden gemaakt. Ook kan de gemeente het contract tussentijds opzeggen als het COA zich niet aan de afspraken houdt.