Van der Plas na gesprek in Brussel: vooral investeren in goede relaties

De nieuwe coalitie wil de mest- en natuurregels voor de Nederlandse boeren versoepelen, en daarvoor moet het nieuwe kabinet in Brussel wat meer met de vuist op tafel gaan slaan. Dat betoogde BBB-leider Van der Plas de afgelopen tijd regelmatig.

Vandaag ging ze zelf naar de EU-hoofdstad om te vragen wat de mogelijkheden zijn. Na afloop noemde ze het vooral belangrijk dat een nieuwe landbouwminister, mogelijk van haar partij, een goede verstandhouding met Brussel opbouwt.

"Je moet heel veel investeren in relaties", zei Van der Plas op de vraag wat ze gehoord heeft waar ze verder mee kan. In het hoofdlijnenakkoord staat dat de nieuwe regering "met lef" alles op alles gaat zetten om een nieuwe mestvrijstelling (derogatie) voor de boeren te regelen.

Voorzichtiger

Maar na het gesprek in Brussel was Van der Plas voorzichtiger. "Heel veel mensen hebben het idee dat wij hier even met de vuist op tafel gaan slaan: geef ons die derogatie terug, nu! Maar ik begrijp natuurlijk ook wel dat het niet zo werkt."

Het liefst had ze gesproken met eurocommissaris Sinkevicius (Milieu), maar die is in zijn thuisland Litouwen druk met de verkiezingscampagne. Van der Plas nam genoegen met een ontmoeting met zijn kabinetschef, een hoge ambtenaar. "Anders zou het veel later worden."

"Het was een positief gesprek. Heel informatief, en met die informatie gaan we weer verder", zei de BBB-leider tegen journalisten. Ze blijft erbij dat eerdere kabinetten zich er te makkelijk bij hebben neergelegd dat er geen aanpassingen mogelijk zijn. "Misschien niet vandaag. Maar 'kan niet, mag niet' staat niet in mijn woordenboek."