Hoogtijdagen datingapps voorbij, jongeren willen elkaar anders ontmoeten

Van Hees hoort door haar podcast steeds vaker dat mensen die de apps wel gebruiken weinig leuke ervaringen hebben. "Dat heeft te maken met de tijdsinvestering ten opzichte van wat ze er daadwerkelijk voor terugkrijgen."

Volgens haar kost het gemiddeld 38 uur swipen voordat je een fysieke date hebt, al komt het niet eens altijd tot die date. Van Hees: "Soms horen mensen na lang investeren online ineens niks meer van iemand. Daar word je moedeloos van."

Bumble heeft zelfs een pagina over 'burn-out van het daten'. Volgens de app kan zo'n burn-out ontstaan door bijvoorbeeld de verveling van het eindeloos wachten op een match of de frustratie van een slechte date.

Romantische liefde

Journalist Van Hees is ook kritisch over de datingapps: "Er is zo'n onuitputtelijke bron van profielen. Dat versplintert je aandacht. Je denkt niet: ik ben verzadigd, maar je denkt: wacht, wie komt hierna?" Onderzoeker Paisley benadrukt dat het veel schermtijd kost. "Het alleen al zien van zoveel gezichten is vermoeiend voor je hersenen."

Bovendien, stelt ze, hebben datingapps geprobeerd romantische liefde anders in de markt te zetten. "Niet meer trouwen, lang bij elkaar zijn en warmte is romantiek, maar het eerste moment met vlinders in je buik. En omdat we dat eerste gevoel een moment hebben gehad, willen we dat telkens opnieuw. Maar dat is geen romantische liefde. Romantische liefde kost tijd."