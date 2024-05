Keerpunt voor het klimaat: voorzichtige daling Chinese uitstoot

De Chinese economie is de afgelopen decennia bezig geweest met een inhaalslag, waarin het land van ontwikkelingsland tot industriestaat werd. In dat proces is de uitstoot fors gestegen. In 2006 haalde China de VS in als 's werelds grootste uitstoter van broeikasgassen. Inmiddels is ruim een kwart van de mondiale CO2-uitstoot afkomstig uit de zware industrie, kolencentrales, het wegverkeer en andere economische sectoren in China.

Toch voert het land wel degelijk beleid om die uitstoot te beperken - aanvankelijk vooral door de energie-efficiëntie van de economie te verbeteren. Daarnaast is China koploper in de investeringen in zon en wind, die 90 procent van de groei in elektriciteit leveren. Ook is een op de tien auto's elektrisch. Dit verkleint de afhankelijkheid van het land van olie-import.