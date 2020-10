Van Gerwen tegen White kansloos onderuit in achtste finales EK darts

Michael van Gerwen is in de achtste finales van het Europees kampioenschap darts op pijnlijke wijze uitgeschakeld. Ian White zette de Nederlander te kijk door met 10-4 te winnen.

Van Gerwen is dit hele jaar al in een matige vorm. Zo won hij slechts één toernooi (UK Open) en wist hij voor het eerst sinds 2012 niet de finaleronde te halen van de Premier League, de lucratieve competitie die hij sinds 2013 liefst vijf keer won.

White begon de eerste leg direct met twee 180'ers en kwam snel op een 0-5 voorsprong in legs. Van Gerwen maakte daarna 1-5, maar hij had op dat moment een check-out-percentage van 12,5 procent. Ondanks een gemiddelde van 102 stond hij niet veel later met 3-7 achter. White gooide zijn dubbels wel.

Een pauze volgde en die pauze leek te helpen voor Van Gerwen. Hij ging iets beter gooien, kwam op 4-7, maar die opleving was van korte duur. White was simpelweg scherper en liet zich niet van de wijs brengen. Hij won drie legs op rij en bereikte met een overtuigende zege (4-10) de kwartfinales.

Aubergenius wel naar kwartfinales

Een andere Nederlander wist wel de kwartfinales te bereiken. In de Westfalenhallen in Dortmund versloeg Aubergenius, zoals zijn bijnaam luidt, de nummer vier van de wereld Michael Smith (10-8).