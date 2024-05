Verhoevens rivaal Ben Saddik overweegt vertrek bij Glory: 'Dubbele standaard'

Jamal Ben Saddik overweegt om te vertrekken bij kickboksorganisatie Glory, waarvan hij een van de publiekstrekkers is. Hij vindt het onterecht dat hij als enige is geschorst voor een incident in maart met Rico Verhoeven.

"Ik ervaar al lange tijd een onveilige werksituatie bij Glory, waardoor ik geen vertrouwen meer heb in mijn werkgever", schrijft Ben Saddik in een uitgebreide verklaring op Instagram.

Glory wil tegenover de NOS niet reageren op de verklaring van Ben Saddik.

Ben Saddik werd tot september geschorst, omdat hij na afloop van een gevecht van zijn trainingspartner Nabil Khachab een (schijn)trap uitdeelde richting Verhoeven. De Belgische Marokkaan noemt zijn straf niet onterecht, maar vindt dat vanuit het kamp Verhoeven ook straffen uitgedeeld hadden moeten worden.

'Zij provoceerden, verbaal en non-verbaal'

"Waarom vraagt niemand zich af hoe het kan dat Dennis (Krauweel, de trainer van Verhoeven, red) en Rico geen disciplinaire maatregelen hebben gekregen?", aldus Ben Saddik. "Zij provoceerden, verbaal en non-verbaal."