Online platform Rumag failliet verklaard

Online platform Rumag is failliet verklaard door de rechtbank Amsterdam. Directeur Ralph de Vries van eigenaar Just Another Media Company bevestigt het faillissement dat gisteren werd uitgesproken tegenover de NOS. Maar meer details kan hij nog niet geven.

Rumag werd in 2014 opgericht en is naast een website actief op sociale media. Het socialemediaplatform staat erom bekend dat het tussen alle woorden puntjes zet in plaats van spaties. Het verdient geld aan de verkoop van kleren, mokken en andere spullen, en aan samenwerkingen met bedrijven

Tijdens de coronacrisis kwam Rumag in opspraak door de verkoop van 'coronakleren' voor het Rode Kruis. Het tv-programma Zondag met Lubach uitte kritiek op de actie, omdat niet alle opbrengsten naar de hulporganisaties zouden gaan, zoals was beloofd. Ook werd Rumag beschuldigd van plagiaat met teksten. De toenmalige topman van het platform vertrok daarop.

Onduidelijk is wat nu het einde van het ooit populaire Rumag heeft ingeluid. Uit het laatst gedeponeerde jaarverslag van het platform, over 2021, blijkt dat het diep in de rode cijfers zat en daarbij een flink negatief eigen vermogen had. Zonder kapitaalinjectie van de eigenaren zou het bedrijf ten onder gaan.

Doorstart

Over de verkoop van Rumag is ruzie ontstaan, zo blijkt uit een uitspraak bij de rechtbank Amsterdam. De financiële problemen bij de site zouden erger zijn dan geschetst. De website, socialemedia-accounts en webshop van Rumag waren vandaag nog wel actief.

De bij het faillissement aangestelde curator, advocaat Sylvain Caris, laat via zijn kantoor weten dat er wordt gekeken naar een doorstart. Details over de oorzaak van het faillissement kan hij nog niet geven. Er zouden zich al wel enkele partijen hebben gemeld voor een doorstart.