Russische nationalist en Poetin-criticus Girkin verliest hoger beroep

Poetin-criticus en nationalist Igor Girkin, die was veroordeeld voor het aanzetten tot extremisme, is in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Eerder kreeg hij vier jaar cel en die straf blijft staan, meldt het Russische staatspersbureau RIA.

Girkin is in Nederland bekend vanwege zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne in 2014. Hij was toen minister van Defensie van de zelfverklaarde separatistische republiek Donetsk. Eind 2022 werd hij in Nederland bij verstek tot levenslang veroordeeld voor zijn rol bij het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines.

Maar Rusland weigerde hem uit te leveren aan Nederland. Nu zit hij dus alsnog in de cel, maar dan vanwege kritiek die hij heeft geuit op president Poetin. Hij zei onder meer dat de "speciale militaire operatie" in Oekraïne, zoals de oorlog door het Kremlin wordt genoemd, niet goed wordt aangepakt.

'Weinig water en brood'

Demissionair premier Rutte zei na de veroordeling van Girkin in januari te hopen dat hij in een "heel vervelend celletje met heel weinig water en brood" terecht zou komen. Rutte zei er ook bij dat Nederland ernaar blijft streven dat Girkin zijn straf hier uitzit.

De laatste jaren woonde Girkin in Moskou. Daar verzamelde hij een groep mensen om zich heen, ook wel de 'Club van Boze Patriotten' genoemd, die Rusland volgens hem moesten gaan redden.

Begin vorig jaar kondigde hij aan dat hij de politiek in zou gaan en ontpopte hij zich al snel tot criticus van Poetin. In juli vorig jaar werd hij aangehouden. Sindsdien zit hij vast.

