Venezuela wil toch geen EU-waarnemers bij verkiezingen

Venezuela wil toch geen waarnemers van de Europese Unie toelaten bij de presidentsverkiezingen over twee maanden. In een persconferentie heeft de kiescommissie van het Latijns-Amerikaanse land bekendgemaakt dat de uitnodiging om de verkiezingen op 28 juli bij te wonen wordt ingetrokken.

Volgens de voorzitter van de kiescommissie zijn de EU-sancties tegen meer dan vijftig regeringsfunctionarissen de reden voor het intrekken van de uitnodiging. Volgens de EU hebben de functionarissen, onder wie kiescommissie-voorzitter Amaroso, zich schuldig gemaakt aan repressie van de bevolking en het ondermijnen van de democratie.

Het besluit van de kiescommissie komt twee weken nadat de EU de sancties tegen vier van de functionarissen tijdelijk had opgeheven. Daarmee wilde de EU een blijk van waardering geven voor de stappen die zijn gezet om de verkiezingen eerlijk te laten verlopen. De regering-Maduro had volledige opheffing van de sancties geëist.

'Enorme schade aan het volk'

Hoewel de EU alleen aan individuen sancties heeft opgelegd, en dus niet aan de regering-Maduro, las Amoroso op de staatstelevisie een verklaring voor waarin hij zei dat de economische sancties "enorme schade aan het volk hebben toegebracht, waardoor de gezondheid van kinderen en ouderen is aangetast." Verder zei hij dat de strafmaatregelen toegang "tot voedsel en medicijnen belemmeren".

Waarnemers van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten (CELAC), de Verenigde Naties (VN) en de Afrikaanse Unie (AU) zijn nog wel welkom bij de verkiezingen.

Een diplomatieke delegatie van de Europese Unie in Venezuela betreurt het besluit. "De Venezolaanse bevolking moet de volgende president kunnen kiezen in geloofwaardige en transparante verkiezingen, ondersteund door internationale waarnemers, inclusief die van de Europese Unie", schrijft de delegatie in een verklaring op X, waarin de autoriteiten worden opgeroepen om de beslissing te heroverwegen.

Oneerlijke verkiezingen

Maduro werd in 2018 herkozen als president en is nu elf jaar aan de macht. Maar verkiezingen in het land worden internationaal en door Venezolaanse oppositiepartijen als oneerlijk beschouwd. Na de uitslag in 2018 legden onder andere de Verenigde Staten en de Europese Unie zware sancties op aan het land. Vorig jaar versoepelde de VS de sancties omdat er was afgesproken om nieuwe en vrije verkiezingen te houden, maar ook nu is er veel kritiek.

Oppositieleider María Corina Machado, die lang als Maduro's grootste tegenstander gold, werd in januari door het hooggerechtshof uitgesloten van deelname aan de presidentsverkiezingen. Ze won vorig jaar oktober nog overtuigend een voorverkiezing, maar wordt door de autoriteiten beschuldigd van corruptie en het steunen van de westerse sancties.

Veel steun voor opppositiekandidaat

Door de uitsluiting van Machado heeft de oppositie voormalig diplomaat Edmundo Gonzalez als belangrijkste kandidaat naar voren geschoven. Met hem kunnen de Venezolanen voor het eerst in tien jaar weer op een oppositiekandidaat stemmen, nadat de oppositie in 2018 besloot de verkiezingen te boycotten. Bij de komende verkiezingen kan Gonzalez op veel steun onder de bevolking rekenen, blijkt uit een recente poll.

De Verenigde Staten hadden een deel van hun oliesancties tegen Venezuela voor zes maanden opgeschort, maar legden ze in april weer op. Volgens de VS maakt de regering-Maduro zich nog steeds schuldig aan repressie van de oppositie.