Djokovic krijgt pak slaag, maar zit er niet mee: 'Doel is bereikt'

De woorden van de Serviër namen daarmee wel wat glans weg van Sonego's overwinning. De Italiaanse nummer 45 van de wereld glunderde even daarvoor nog van oor tot oor. "Dit is de mooiste zege uit mijn loopbaan", glimlachte Sonego.

"Dus ik kan leven met het resultaat van vandaag. Ik ben verder fit en kijk ernaar uit om het seizoen in Londen sterk te eindigen", refereerde Djokovic naar de ATP Finals, die van 15 tot en 22 november worden gespeeld.

Na afloop sprak Djokovic laconiek over zijn eliminatie. "Het feit dat ik mij eerder deze week verzekerde van de nummer één-positie op de eindejaarsranglijst, heeft effect gehad op mijn prestatie van vandaag. Ik kwam naar Wenen voor één ding: die eerste plaats veiligstellen."

Novak Djokovic heeft zich op het toernooi in Wenen weer van een opmerkelijke kant laten zien. De Serviër kreeg in de kwartfinales een uitzonderlijk harde nederlaag te verwerken tegen luckyloser Lorenzo Sonego: 2-6, 1-6.

De nummer één-positie van Djokovic kan overigens nog bedreigd worden als Rafael Nadal ervoor kiest om van 7 tot en 14 november mee te doen aan het toernooi van Sofia. Hij heeft zich echter niet ingeschreven, maar kan nog een wildcard aanvragen. Nadal doet komende week wel mee aan het masterstoernooi in Parijs.

Ook US Open-kampioen Thiem verliest

Djokovic bevond zich vrijdag overigens in goed gezelschap. Ook US Open-kampioen Dominic Thiem werd in de kwartfinales vroegtijdig uitgeschakeld. De Oostenrijker verloor van Andrej Roeblev: 6-7 (5), 2-6.