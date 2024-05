Weer vulkaanuitbarsting op IJslands schiereiland, bevolking geëvacueerd

Dat een vulkaan opnieuw uitbarst, is voor veel wetenschappers in het land geen verrassing. Die waarschuwden al dat er de komende decennia of misschien zelfs eeuwen erupties zullen zijn.

Het vliegverkeer heeft tot nu toe geen last van de uitbarsting. Het is nog niet duidelijk of er infrastructuur of gebouwen beschadigd zijn.

Bij vorige erupties werden huizen verwoest en knapten verwarmingsbuizen. Daardoor zaten 20.000 mensen een tijdlang in de kou.