Koeman kiest vertrouwde namen boven Maatsen: 'Met hen wil ik cyclus afmaken'

Oranje-bondscoach Ronald Koeman houdt vast aan de voor hem vertrouwde namen voor het EK in Duitsland deze zomer. Dat bleek wel op de persconferentie waarin hij zijn besluit toelichtte om Ian Maatsen, Quinten Timber en Nick Olij te laten afvallen.

"Ik heb op een of twee posities twijfels gehad. Ik ga jullie niet meenemen in die twijfels", zei hij in de perszaal in Zeist.

De opvallendste naam die ontbreekt is Maatsen. Niet alleen omdat Maatsen basisspeler is bij topclub Borussia Dortmund, dat deze zaterdag de finale van de Champions League speelt tegen Real Madrid, maar ook omdat hij de enige echte pure linksback uit de voorselectie was.

'Cyclus afmaken'

Koeman zei dat Nathan Aké, Daley Blind en Micky van de Ven op die positie de voorkeur krijgen, omdat zij het goed doen bij hun club, fit zijn en op meerdere posities inzetbaar zijn.

"Met deze spelers wil ik de cyclus afmaken", aldus Koeman. Daarmee doelde hij op het feit dat Aké, Blind en Van de Ven al speelminuten hebben gemaakt in de EK-kwalificatiewedstrijden, terwijl Maatsen nog wacht op zijn eerste interland.

De bondscoach benoemde specifiek dat Blind ervaren is en dat hij door het afvallen van Maatsen een extra aanvaller kan meenemen.