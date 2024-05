Drie tienermeiden en hun vader opgepakt voor explosie bij woning

De politie heeft drie zussen (14, 17, 19 jaar) en hun vader opgepakt omdat ze verdacht worden van het neerleggen van een explosief bij een woning in Helmond.

Het explosief ging in de nacht van 30 op 31 december vorig jaar af voor het huis. De ramen werden eruit geblazen en glasscherven vlogen door de woonkamer. De bewoonster bleef ongedeerd omdat ze vlak daarvoor de kamer uit was gelopen. "Als de vrouw nog in de kamer was geweest, zou zij zeer waarschijnlijk ernstig gewond zijn geraakt", aldus de politie.

"Het was echt een enorme puinhoop. Het raam kapot, het kozijn kapot, de gordijnen aan flarden en de hond helemaal in paniek", zei de vrouw eerder in het opsporingsprogramma van Omroep Brabant.

Bedreiging

De vier verdachten komen ook uit Helmond en zitten nog steeds vast, meldt de politie. De 44-jarige vader wordt ook verdacht van een bedreiging die voorafging aan de explosie bij de woning. Het slachtoffer verklaarde eerder dat ze de kort voor de explosie telefonisch was bedreigd.