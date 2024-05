Wielrenner López krijgt dopingstraf, 'Superman' tot 2027 langs de kant

Voor zijn vertrek bij Astana behoorde de kleine Colombiaan tot de beste klimmers van het peloton. Hij won een etappe in de Tour de France en drie ritten in de Ronde van Spanje. In alle grote rondes eindigde hij in de top tien van het klassement.

De UCI laat weten dat López binnen een maand nog in beroep kan tegen zijn schorsing. Of de Colombiaanse klimmer dit ook zal doen, is niet bekend.