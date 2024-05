Dode na incident op Schiphol, persoon belandt in motor van toestel KLM Cityhopper

Op Schiphol is iemand in de draaiende motor van een toestel van KLM Cityhopper terechtgekomen en overleden. Er is nog niets bekendgemaakt over de toedracht en over het slachtoffer. Of het om een ongeluk gaat of dat er sprake is van zelfdoding wordt nog onderzocht.

Het incident was bij een toestel aan de pier, dat op het punt stond om naar het Deense Billund te vertrekken.

Schiphol laat in een reactie weten dat er "vandaag een afschuwelijk incident is geweest waarbij een persoon in een vliegtuigmotor is beland. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en de Koninklijke Marechaussee onderzoekt dit incident." De marechaussee laat weten dat alle passagiers en bemanningsleden van boord zijn en worden opgevangen. Veel inzittenden van het toestel hebben het voorval gezien.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft drie onderzoekers naar Schiphol gestuurd. KLM Cityhopper vliegt met kleinere toestellen van de Braziliaanse fabrikant Embraer, waar 88 tot 132 passagiers in kunnen.