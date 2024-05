Eerste strafzaak tegen Trump nadert einde, jury in beraad over zwijggeld

In New York nadert de eerste strafzaak tegen oud-president Trump zijn ontknoping. De slotpleidooien zijn uitgesproken, nu is het aan de jury om te beslissen of Trump wel of niet schuldig is aan het betalen van zwijggeld aan ex-pornoactrice Stormy Daniels en het vervolgens frauduleus wegschrijven van dat bedrag in de boekhouding.

Vandaag krijgt de twaalfkoppige jury eerst instructies van de rechter, waarna ze zich zullen terugtrekken om tot een unaniem oordeel te komen. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Dat kan enkele uren zijn, maar ook dagen.

Deze zaak is een van de vier lopende strafzaken tegen Trump. De juryleden moeten zich buigen over de vraag of hij 130.000 dollar heeft betaald aan Daniels. Daarmee zou hij hebben willen voorkomen dat zij vlak voor de verkiezingen van 2016 met details naar buiten zou treden over een affaire die ze tien jaar eerder hadden.

Trump wordt ervan beschuldigd de betaling in de boekhouding te hebben weggeschreven als juridische kosten, wat zou neerkomen op valsheid in geschrifte. Ook zou hij campagnegeld hebben gebruikt voor de betaling.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten dat een oud-president terechtstaat. Dat Trump ook presidentskandidaat is voor de aankomende verkiezingen in november, maakt de zaak nog zwaarwegender.