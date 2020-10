Almere koploper na zege op Jong Ajax, De Graafschap wint weer, NAC weer niet

Thomas Verheydt viert zijn treffer tegen Jong Ajax - Pro Shots

Almere City FC heeft in de eerste divisie de ongeslagen reeks voortgezet. Het won op bezoek bij Jong Ajax met 1-4. Daarmee pakt de ploeg uit Almere voorlopig de koppositie over van SC Cambuur, dat maandagavond tegen Jong PSV aantreedt. NAC Breda speelde vanavond tegen NEC, de - voor aanvang van de wedstrijd - nummers vier en vijf van de competitie. Die rollen zijn nu omgedraaid. NEC won met 0-1 en pakte nu de vierde plek in de eerste divisie. De Graafschap won met 2-0 van Top Oss en staat derde. Als enige ongeslagen In de tweede minuut opende Ajacied Neraysho Kasanwirjo de score voor Almere. De Amsterdammer kopte bij een corner de bal ongelukkig in het eigen doel. Nog geen minuut later maakte Thomas Verheydt voor Almere de 2-0. Een vliegende start. De twee Denen van Almere, Elias Sorensen en Frederik Helstrup, maakten er 3-0 en 4-0 van. Het was Kenneth Taylor die met een rake strafschop de eer redde voor de Amsterdammers. Almere is nu elf duels op rij ongeslagen in de eerste divisie, dat is tot nu toe de langste reeks ooit voor de club. Gemis van Brobbey Jong Ajax voelde het gemis van vaste waarde Brian Brobbey. De 18-jarige spits scoorde dit seizoen al vijf keer voor Ajax. Brobbey trainde deze week mee met het eerste elftal en zit zaterdag bij de selectie van trainer Erik ten Hag. Hij kan tegen Fortuna Sittard (20.00 uur) zijn debuut in Ajax 1 maken.

Thomas van Bommel viert zijn treffer tegen Helmond Sport - Pro Shots

Bij de wedstrijd tussen Helmond Sport en MVV Maastricht leek het er lang op dat Helmond er met de drie punten vandoor ging. Maar Thomas van Bommel, gooide in de 93ste minuut roet in het eten. De 18-jarige zoon van Mark van Bommel stond nog geen zes minuten in het veld en maakte de gelijkmaker voor de ploeg uit Maastricht. Zo vader, zo zoon; vader Mark maakte in 1994 namens Fortuna Sittard zijn eerste doelpunt in het professionele voetbal óók tegen Helmond Sport.

Terrel Ondaan viert de vroege treffer met zijn teamgenoten - Pro Shots