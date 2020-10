Almere aan kop na zege op Jong Ajax, zoon Mark van Bommel maakt eerste goal

Almere City FC heeft in de eerste divisie de ongeslagen reeks voortgezet. Het won op bezoek bij Jong Ajax met 1-4. Daarmee pakt de ploeg uit Almere voorlopig de koppositie over van SC Cambuur, dat maandagavond tegen Jong PSV aantreedt.

In de tweede minuut opende Ajacied Neraysho Kasanwirjo de score voor Almere. De Amsterdammer kopte bij een corner de bal ongelukkig in het eigen doel. Nog geen minuut later maakte Thomas Verheydt voor Almere de 2-0. Een vliegende start.

De twee Denen van Almere, Elias Sorensen en Frederik Helstrup, maakten er 3-0 en 4-0 van. Het was Kenneth Taylor die met een rake strafschop de eer redde voor de Amsterdammers. Almere is nu elf duels op rij ongeslagen in de eerste divisie, dat is tot nu toe de langste reeks ooit voor de club.

Gemis van Brobbey

Jong Ajax voelde het gemis van vaste waarde Brian Brobbey. De 18-jarige spits scoorde dit seizoen al vijf keer voor Ajax. Brobbey trainde deze week mee met het eerste elftal en zit zaterdag bij de selectie van trainer Erik van Hag. Hij kan tegen Fortuna Sittard (20.00 uur) zijn debuut in Ajax 1 maken.