Nederlandse volleybalsters verliezen in Nations League van China

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League verloren van China. De eerste set werd nog overtuigend gewonnen (25-21), maar de drie sets daarna gingen allemaal naar de steeds sterker spelende Chinezen (23-25, 23-25, 21-25).

Deze week werkt Nederland in totaal vier Nations League-duels af in het Chinese Macau. Oranje speelt verder nog tegen Brazilië (30 mei), de Dominicaanse Republiek (31 mei) en Frankrijk (2 juni).

Later in juni volgen nog vier Nations League-duels die worden afgewerkt in Fukuoka, Japan.

Olympische Spelen

De wedstrijden die de ploeg van bondscoach Felix Koslowski de komende maand afwerkt zijn belangrijk met het oog op de Olympische Spelen in Parijs. Om zich daarvoor te plaatsen, moeten de Nederlandse vrouwen in de top tien van de wereldranglijst staan.

Na de nederlaag tegen China, dat zesde staat, vallen de volleybalsters weer buiten die top tien. Voorafgaand aan het duel stonden ze nog negende.