Nieuwe verdachte en gestolen diamant teruggevonden van Tefaf-roof

Het onderzoek naar de juwelenroof op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht van twee jaar geleden heeft de politie naar een nieuwe verdachte geleid. Ook zijn er in het onderzoek inmiddels twee diamanten teruggevonden.

"Het opmerkelijke is dat er een vrouwelijke verdachte in beeld is gekomen. Zij heeft de auto gehuurd die is te linken aan de brutale roof bij de Tefaf", zegt een woordvoerder van de politie.

In het onderzoek is heeft de politie twee vrouwen in het vizier gekregen die gelinkt worden aan de spectaculaire roof in Maastricht. Zij brachten een van de gebruikte auto's terug naar een verhuurbedrijf in de buurt van de Duitse luchthaven Frankfurt. Hun betrokkenheid wordt nog onderzocht. "Het zou ook kunnen dat zij te goeder trouw hebben gehandeld, maar dat is nog onbekend."

Tweede diamant

In juni 2022 sloegen vier vermomde en gewapende overvallers de vitrines in op de internationale kunstbeurs in Maastricht en namen sieraden mee ter waarde van tientallen miljoenen euro's. Eerder werd al een diamant teruggevonden uit een van de gestolen halssnoeren, nu meldt de politie dat er een tweede diamant uit hetzelfde halssnoer terecht is.

Zo gingen de mannen te werk bij de juwelenroof op Tefaf: