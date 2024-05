Tsitsipas knokt zich langs Altmaier naar derde ronde op Roland Garros

Stefanos Tsitsipas heeft zich als eerste geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De 25-jarige Griek nam met flink machtsvertoon snel afstand van leeftijdsgenoot Daniel Altmaier, kreeg het daarna lastig met de Duitser maar won wel: 6-3, 6-2, 6-7 (2), 6-4.

De eerste twee sets van Tsitsipas, drie jaar geleden verliezend finalist in Parijs, waren indrukwekkend. De nummer negen van de wereldranglijst verkeert in goede vorm. Hij won het toernooi van Monte Carlo, haalde de eindstrijd in Barcelona en was kwartfinalist in Rome. Tsitsipas raasde tegen Altmaier in dertig minuten naar een 1-0 voorsprong in sets en stond daarna al vlot twee breaks voor in de tweede set.

Maar de Duitse nummer 83 van de wereld stond niet toe dat Tsitsipas de wedstrijd snel kon afronden. Een korte pauze na twee voor hem kansloze sets deed Altmaier goed en hij knokte zich terug in de wedstrijd.

Altmaier, die vorig jaar in de tweede ronde Jannik Sinner uitschakelde op op het gravel in Parijs, verkleinde zijn achterstand en hoopte op een nieuwe stunt. Tsitsipas leek even gefrustreerd, maar in de vierde set stelde de Griek orde op zaken.

De Jong tegen Alcaraz

Jesper de Jong is de enige Nederlander die woensdag in actie komt in het enkelspel. De Nederlandse qualifier speelt op het (overdekte) Court Philippe Chatrier tegen Carlos Alcaraz.

Op de buitenbanen ligt Roland Garros voorlopig stil, vanwege de regen wordt daar tot in ieder geval 14.30 niet getennist.