Timber traint apart bij Oranje, Feyenoorder lijkt EK te missen

Quinten Timber dreigt selectie voor het Europees Kampioenschap mis te lopen. De Feyenoorder heeft last van een spierblessure en traint in Zeist apart van de Oranje-selectie. Later vandaag maakt bondscoach Ronald Koeman welke drie spelers van de huidige groep van 29 nog afvallen.

Het lijkt er op dat Timber (22) bij de drie afvallers zal zitten. Eerder liet Koeman weten uitzonderingen te willen maken voor Frenkie de Jong en Memphis Depay wat betreft hun fitheid, maar voor Timber lijkt dit niet te gelden.

Timber kampt sinds begin deze maand met de spierblessure: hij viel in het eredivisieduel tussen Feyenoord en PEC Zwolle op 5 mei geblesseerd uit. Enkele weken daarvoor moest hij ook al geblesseerd van het veld, toen hij in het bekerduel met AZ een hersenschudding opliep.

Puzzel op het middenveld

Timber zou niet de eerste middenvelder zijn die moet afhaken vanwege een blessure. Eerder werd al bekend dat Marten de Roon het EK niet gaat halen. Daarnaast zijn er dus veel vraagtekens rondom de gesteldheid van De Jong, die op 21 april zijn laatste wedstrijd voor Barcelona speelde.

Door de personele problemen op het middenveld zal Koeman een andere puzzel op het middenveld moeten leggen dan hij de afgelopen maanden gewend was. Liverpool-middenvelder Ryan Gravenberch ziet zijn kansen op een EK bijvoorbeeld aanmerkelijk stijgen.