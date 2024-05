Schietterrein of nieuwbouwwijk? Uitbreiding Defensie botst met andere plannen

De uitbreidingsplannen van het ministerie van Defensie botsen met plannen voor nieuwe woonwijken en natuur. Dat stelt de Commissie voor de Milieueffectrapportage (mer) in een advies aan het kabinet.

Het ministerie heeft nieuwe gebieden nodig voor bijvoorbeeld munitie-opslag en om te kunnen oefenen, kondigde het begin dit jaar aan. Het is de vraag of alle ambities kunnen worden waargemaakt, aangezien de komende decennia ook veel ruimte nodig is voor bijvoorbeeld nieuwe woonwijken, duurzame energie en wateropslag.

"De plannen botsen met veel elementen", zegt mer-voorzitter Hans Mommaas. "Nederland is een drukbevolkt deltaland waar alle ruimte is bezet. Dus iets erin betekent iets eruit." Hij vindt het heel begrijpelijk dat Defensie wil uitbreiden, onder andere gezien de oorlog in Oekraïne, maar de beperkte ruimte in Nederland maakt het lastig.

"Iedereen snapt dat je geen laagvliegroutes boven steden als Rotterdam of Groningen moet inplannen", zegt Mommaas. "Maar in de afweging waar dan wel moet je de gevolgen voor het milieu en leefomgeving nadrukkelijker meewegen. Dat is onze boodschap."

Vaker laagvliegen

Als voorbeeld van een uitbreidingsplan dat zal botsen met andere plannen noemt Mommaas de wens van Defensie om vaker laag te gaan vliegen met helikopters en drones. Dat kan leiden tot geluidoverlast voor woonwijken. "Dan is het de vraag: wat gaan we dan met die woningen doen? Gaan we die isoleren of gaan we zelfs woonwijken verplaatsen?"

Ook plannen voor de Nederlandse natuur botsen met de Defensieplannen. "Vliegbasis De Peel moet weer gereactiveerd worden", zegt de voorzitter. "Bij De Peel speelt verdroging en er zijn grootse plannen dat natuurgebied te vernatten. Hoe gaat zo'n reactivering van dat vliegveld daar invloed op uitoefenen?"