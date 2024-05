Vergeten olympische sport: 'Vissen is niet zomaar een hengeltje uitgooien'

Anno 2024 is de hengelsport uitgegroeid tot een serieuze bezigheid. Televisieprogramma's over vissen vinden een trouw publiek. Zelf is Groot actief als vlogger. Ook nu, op een kille, regenachtige ochtend in Vinkel, plaatst ze de camera op een statief om haar kijkers deelgenoot te maken van haar sportbeleving.

Kennismaken met de vissen

Als wereldkampioene laat zij niets aan het toeval over. Rondom een groot kampioenschap is Groot al vijf dagen voor de wedstrijd aanwezig op de locatie. "Dan proberen we erachter te komen wat en hoeveel de vissen willen eten, welk haakje we moeten gebruiken, welke lijndiktes. Het is eigenlijk kennismaken met de vissen. Tot in het extreme zoeken wij dat in zo'n week uit. En dan hoop je dat zich dat uitbetaalt in een medaille."

Bij het meertje is Groot inmiddels klaar voor haar eerste poging. Alle attributen die ze nodig heeft, zijn bevestigd aan de viskist zodat ze tijdens het vissen niet hoeft op te staan. "Voor mij is tijd vis. Als ik van mijn kist af moet om iets te pakken, kost mij dat weer twee minuten. In die tijd zou ik ook een vis aan kunnen slaan."