Media: invallen bij medewerker FvD-Europarlementariër in Russische inmengingszaak

In een onderzoek naar Russische inmenging hebben rechercheurs invallen gedaan in huizen en kantoren van medewerkers van het Europees Parlement. Er is ook een inval gedaan bij een medewerker van Forum voor Democratie-Europarlementariër Marcel de Graaff, melden buitenlandse media als Der Spiegel en De Tijd.

De invallen houden verband met de onthullingen rond het pro-Russische nieuwskanaal Voice of Europe. Eind maart maakte de Tsjechische inlichtingendienst bekend dat het medium Russische propaganda in Europa verspreidt.

Europarlementariër Marcel de Graaff was nog niet bereikbaar voor commentaar. Zijn medewerker zegt tegen Nieuwsuur niets van de invallen te weten.

Later meer