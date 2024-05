Noord-Korea stuurt honderden ballonnen met afval naar Zuid-Korea

Noord-Korea heeft meer dan 200 ballonnen met afval naar Zuid-Korea gestuurd. De ballonnen, vol met plastic flessen en batterijen, hebben een groot deel van Zuid-Korea bereikt. "In de zakken zitten ook uitwerpselen. Of dat menselijke poep is of iets anders is nog niet helemaal duidelijk", vertelt China-correspondent Sjoerd den Daas.

Ballonnenacties zijn van alle tijden, zegt Den Daas. "Zo oud als de oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea die formeel nog altijd niet is afgerond, ook al is er een wapenstilstand sinds 1953. Maar met name in Zuid-Korea zien we actiegroepen die met enige regelmaat ballonnen oplaten die de grens over gaan naar het noorden. Dit zijn ballonnen met bijvoorbeeld USB-sticks met K-pop, pamfletten en zelfs geld."

Waarschuwing

Noord-Korea had al gewaarschuwd dat het Zuid-Korea als reactie daarop zou overladen met ballonnen. Het is niet de eerste keer dat Noord-Korea ballonnen over de grens stuurt, maar volgens de Zuid-Koreaanse militaire leiding was dit wel de grootste lading tot nu toe.

Voor de inwoners bij de grens is het "shit, zogezegd", aldus Den Daas. "De regering in Seoul is ook boos. Die zegt dat het in strijd is met internationale wetten en een gevaar voor het volk. Ook roepen ze iedereen op om ballonnen te melden bij de autoriteiten en niet zelf te gaan kijken wat er in die zakken zit."

Het afval wordt opgeruimd door militairen. "Ook doet Seoul een hele stevige oproep richting Noord-Korea: stop met deze onmenselijke en vulgaire acties", aldus Den Daas.