'Mbappé wacht nog op ruim 80 miljoen euro van PSG'

Na zeven zeer succesvolle seizoenen bij Paris Saint-Germain dreigt het afscheid van Kylian Mbappé bij de Franse kampioen uit te draaien op een vechtscheiding.

Volgens de Franse sportkrant L'Équipe heeft PSG Mbappé geen salaris betaald over de maand april. Ook is een bonus uit februari niet overgemaakt. In totaal zou het gaan om een bedrag van ruim tachtig miljoen euro.

Reserverol

Het naderende vertrek van Mbappé hing al heel lang in de lucht. Dat hij zijn aflopende contract niet wilde verlengen en deze zomer dus transfervrij vertrekt, zorgde er mede voor dat hij het onder trainer Luis Enrique steeds vaker met een rol als reserve moest doen.

Pas enkele weken geleden maakte Mbappé officieel bekend dat hij vertrekt uit Parijs. De kans is groot dat hij binnenkort wordt gepresenteerd als aanwinst van Real Madrid.

Afgelopen zaterdag vierde Mbappé nog feest na het winnen van de Franse beker, maar dat was wellicht de laatste keer dat hij met een glimlach bij PSG te vinden was. Advocaten van beide kampen handelen volgens L'Équipe de zaak nu verder af.