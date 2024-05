Man (52) dagenlang gegijzeld na date-afspraak in Amsterdam

Een 52-jarige man is vorig jaar zomer in Amsterdam dagenlang gegijzeld door criminelen. Hij dacht dat hij een afspraak had met een date, maar werd onder bedreiging van een vuurwapen meteen meegenomen door twee jonge mannen. Omdat de verdachten nog niet zijn opgepakt, deelt de politie nu beelden van een van hen.

In de tijd dat de man werd gegijzeld, werd ingebroken in de woning van het slachtoffer, meldt stadsomroep AT5. Ook plunderden de verdachten zijn rekening.

Volgens de politie werd het slachtoffer in de loop van juli 2023 gelokt via een afspraak op een datingapp. Toen hij op de afgesproken plek aankwam, werd hij niet opgewacht door zijn date, maar door twee jonge mannen met een vuurwapen. Zij namen hem mee naar een woning in Amsterdam-Osdorp.

Vastgebonden

In die woning werd de man vastgebonden en urenlang vastgehouden. Zijn telefoon werd afgepakt en hij moest de toegangscode afgeven.

De volgende dag werd het slachtoffer meegenomen naar een woning aan de Kinkerstraat in Amsterdam-West. Toen hij daar na verloop van tijd wakker werd, ontdekte hij dat hij alleen was. Hij vluchtte en meldde zich bij de politie. Op dat moment bleek dat er 23.000 euro van zijn rekening was afgeschreven. Of en wat er buit is gemaakt in zijn woning, is niet bekend.

Om de verdachten te vinden, verspreidt de Amsterdamse politie nu beelden. Daarop is te zien dat een verdachte geld pint met de telefoon van het slachtoffer.