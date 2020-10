Personeel gevraagd! Overbelaste zorg zoekt hulp vanuit alle hoeken

[Stockfoto] NOS STOCK Verpleeghuis 087 - NOS/Jeroen van Eijndhoven

De zorg piept en kraakt. Het is steeds moeilijker om de werkzaamheden goed te organiseren. Via allerlei initiatieven proberen zorginstellingen en ziekenhuizen toch voldoende personeel te krijgen. De Nationale Zorgklas is zo'n initiatief, waarbij mensen zonder zorgachtergrond een stoomcursus kunnen volgen waarna iemand aan de slag kan in de zorg. Dat heeft Marlies van Hal ook gedaan. Ze is docent in het hbo, maar via haar vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis kwam ze in contact met de Nationale Zorgklas. Na een online cursus van twee weken ging ze aan de slag bij het Wereldhuis in Boxtel op de psychisch geriatrische afdeling.

Wat is de Nationale Zorgklas? De Nationale Zorgklas biedt meerdere online-trainingen van ongeveer 1 week. Daarna kan iemand aan de slag in de ouderenzorg of bij ziekenhuis. Bijvoorbeeld als gastvrouw of gastheer, om eten en drinken rond te brengen of de oudere bewoners helpen bij aan- en uitkleden. In ziekenhuizen worden ze bijvoorbeeld ook ingezet bij de aankleedsluis, waar ic-personeel via de juiste protocollen wordt aangekleed. Overigens heeft tot nu toe vooral KLM-personeel op deze manier een tijdelijke of vaste baan gevonden in de zorg.

'Oproeien tegen een vloedgolf' Van Hal: "Ik had zes weken zomervakantie. Maar mensen in de zorg hebben helemaal geen tijd. Daarom heb ik besloten om hen een paar weken te ontlasten." In die weken heeft ze de patiënten eten gegeven, wandelingetjes met ze gemaakt, spelletjes gedaan of gewoon naast ze gezeten. "In het onderwijs werk ik met jonge mensen die ambitieus zijn en nog een heel leven voor zich hebben. Bij het Wereldhuis werkte ik met mensen die aan het eind van hun leven staan, en waar het leven zich afspeelt in de huiskamer van de afdeling", vertelt Van Hal.

Vorige week riep ouderenorganisatie Actiz iedereen op, met of zonder zorgachtergrond, bij te springen. Deze week zijn het de verpleegkundigen van de intensive care-afdelingen die zeggen dat de rek eruit is. "Oproeien tegen een vloedgolf die zo krachtig is dat hij over ons heen slaat is eigenlijk onbegonnen werk", schrijft Rowan Marijnissen, voorzitter van de V&VN Intensive Care in haar blog. Het lukt soms niet meer om de roosters rond te krijgen, vanwege de vele ziekmeldingen van het personeel. Verzorgingshuizen krijgen al hulp van defensie. Ook gepensioneerde zorgmedewerkers pakken de draad weer op en hier en daar springt familie van bewoners bij.