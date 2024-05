Colombia verbiedt stierenvechten, omstreden traditie in 2028 illegaal

Stierengevechten worden verboden in Colombia. Het Colombiaanse parlement heeft gisteren ingestemd met een wetsvoorstel waarin staat dat stierenvechten binnen drie moet zijn afgeschaft. De eeuwenoude culturele traditie wordt daardoor vanaf 2028 illegaal.

De Colombiaanse president Petro moet de nieuwe wet nog ondertekenen, maar dat lijkt een formaliteit. Twee jaar geleden won Petro als eerste linkse president ooit de verkiezingen in het Zuid-Amerikaanse land. Hij staat bekend als tegenstander van de evenementen.

Tienduizenden toeschouwers

In Colombia vinden stierengevechten plaats sinds Spanje het land koloniseerde. Nu organiseren minder dan twintig gemeenten nog deze evenementen. Toch trekken de jaarlijkse stierengevechten in Manizales in het midden van het land nog steeds tienduizenden toeschouwers.

Dierenrechtenactivisten zeggen tegen persbureau AP opgelucht te zijn dat zowel stieren als paarden "niet langer gemarteld zullen worden" en dat "kinderen niet langer worden blootgesteld aan dit spektakel". Liefhebbers noemen het verbod juist een aanval op de vrijheid van minderheden. Ook vinden ze het een probleem voor de steden waar nog veel publiek op de evenementen afkomt.

In een handvol landen is het stierenvechten nog steeds legaal, waaronder Spanje, Peru, Ecuador en Mexico. Begin deze maand werd bekend dat kinderen in de Spaande stad Sevilla voortaan gratis naar stierengevechten mogen.

Maar de omstreden traditie zorgt ook daar voor verdeeldheid. Zo demonstreren activisten in de Spaanse stad Pamplona al ruim twintig jaar een dag voor aanvang van het jaarlijkse stierenrennen. De Spaanse regio Catalonië verbood het stierenvechten in 2010.